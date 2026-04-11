Il club ripartirà dalle certezze. Gazzetta: "Tra queste anche Fagioli"

Il club ripartirà dalle certezze. Gazzetta: "Tra queste anche Fagioli"FirenzeViola.it
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Oggi alle 10:45Rassegna stampa
di Redazione FV

Nella sua analisi sui giocatori che dovrebbero far parte del progetto di rifondazione della Fiorentina, La Gazzetta dello Sport inserisce Nicolò Fagioli. Si tratta di uno degli elementi da cui il ds Fabio Paratici e la dirigenza intendono ripartire nella prossima stagione. Fiducia anche in Cher Ndour che - si legge - a 21 anni è ancora acerbo, ma ha ampi margini di crescita. Mentre Marco Brescianini e Giovanni Fabbian andranno riscattati obbligatoriamente in caso si salvezza.