Il club ripartirà dalle certezze. Gazzetta: "Tra queste anche Fagioli"
FirenzeViola.it
Nella sua analisi sui giocatori che dovrebbero far parte del progetto di rifondazione della Fiorentina, La Gazzetta dello Sport inserisce Nicolò Fagioli. Si tratta di uno degli elementi da cui il ds Fabio Paratici e la dirigenza intendono ripartire nella prossima stagione. Fiducia anche in Cher Ndour che - si legge - a 21 anni è ancora acerbo, ma ha ampi margini di crescita. Mentre Marco Brescianini e Giovanni Fabbian andranno riscattati obbligatoriamente in caso si salvezza.
Pubblicità
Rassegna stampa
Contro la Lazio tre punti per forza, lo dicono il calendario e la quota-salvezza. Il rientro di Kean e Parisi è una garanzia: Piccoli, Gosens e Harrison, proprio non ci siamo...di Alberto Polverosi
Le più lette
1 Contro la Lazio tre punti per forza, lo dicono il calendario e la quota-salvezza. Il rientro di Kean e Parisi è una garanzia: Piccoli, Gosens e Harrison, proprio non ci siamo...
Copertina
Luca CalamaiDisastro viola a Londra. Gudmundsson, un altro fallimento. Perché Comuzzo al posto di Pongracic? Se la Viola va fuori dalla Conference Vanoli non ha nessuna possibilità di restare
Stefano PrizioConference il vero senso di questa stagione e unica degna di essere semmai festeggiata. Kean marca visita
Lorenzo Di BenedettoTre vittorie in campionato e il sogno di un trofeo nell'anno del centenario. Poi via alla rivoluzione totale: in estate cambierà tutto. Paratici dovrà essere protagonista, la Fiorentina dovrà essere ricostruita, ma il budget sarà ristretto
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com