Vanoli out, Grosso in: la strada è tracciata. Programma e strategie della Fiorentina

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La strada per la prima vera grande decisione dell'era Paratici pare tracciata: Paolo Vanoli lascerà la panchina della Fiorentina e al suo posto dovrebbe arrivare Fabio Grosso, in uscita dal Sassuolo. Il post dal vago sapore polemico dell'agente del tecnico che ha concluso la stagione pare una riprova di questo destino, quel "senza parole" accostato ai risultati del girone di ritorno che lascia poco spazio all'interpretazione e molto di più al sentimento con cui Vanoli ad ore lascerà il suo incarico.

La miglior scelta possibile

Nel frattempo le trame intorno al futuro della guida tecnica si stringono proprio intorno a Grosso, allenatore che nella sua carriera ha alternato buoni risultati a diversi esoneri, ma che nell'idea del direttore sportivo è visto come la miglior scelta possibile visti i "no grazie" incassati a livello internazionale. Paratici lo conosce benissimo dai tempi della Juventus e lo sceglierebbe per lavorare fianco a fianco conoscendone idee di calcio e modus operandi sul campo e fuori. La speranza del direttore sarebbe quella di portare avanti un progetto chiaro e dalla evidente identità calcistica per ricostruire un entusiasmo che in città non esiste più ormai da mesi.

Il "progetto" Grosso

Il progetto prospettato allo stesso Grosso è molto chiaro: ringiovanire la rosa pur mantenendo qualche "over" che possa tirare le fila dello spogliatoio; scegliere un modulo che faccia rima con spettacolo e modernità; affidare la valorizzazione della rosa a un tecnico che in questo è sempre stato molto bravo e ovviamente anche abbassare l'attuale monte ingaggi che non ha portato benefici sotto il profilo dei risultati. In più, pare che lo stesso Grosso potrebbe portarsi in dote anche uno dei giocatori che ha potuto allenare a Sassuolo. Magari anche come accordo allargato tra i club per liberarlo dai neroverdi e poterlo accogliere in viola senza alcun pagamento "ufficiale".

Il calendario viola

Considerando la scadenza dell'opzione il prossimo 30 maggio, è probabile che nelle prossime ore intanto arrivi l'ufficialità dell'addio di Vanoli. Poi, prima del viaggio negli States, potrebbe arrivare anche l'ufficialità del nuovo corso targato Grosso. Con tutte le panchine che stanno trovando assestamento in queste ore, anche la Fiorentina si prepara a tradurre i progetti in fatti. Poi arriverà il compito più difficile, la ricostruzione di una rosa che dovrà passare forzatamente anche dalle gestione di decine di prestiti e da qualche caso più o meno spinoso che dovrà essere risolto nel minor tempo possibile.