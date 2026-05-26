Coppa Italia, Fiorentina al via a Ferragosto: al secondo turno possibile derby

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L'Inter ha vinto l'ultima edizione della Coppa Italia, battendo la Lazio, e la Lega ha confermato il regolamento del precedente triennio. Saranno dunque 44 le squadre partecipanti ossia tutte le 20 squadre ammesse al campionato di Serie A; le 20 ammesse al campionato di Serie B e le 4 Società segnalate dalla Lega Pro. Di queste 8 partono dal turno preliminare; 28 tra cui la Fiorentina dai trentaduesimi e le otto teste di serie (Inter, Napoli, Roma, Como, Milan, Juventus, Atalanta, Bologna) dagli ottavi.

In base al ranking sportivo che tiene conto dei risultati conseguiti la Fiorentina dovrebbe partire dalla vincitrice tra la neo promossa in B Benevento e un'altra di C (i palyoff sono ancora in corso, così come quelli di B) mentre al secondo turno potrebbe incontrare una tra Pisa ed Empoli, secondo le proiezioni fatte da calcio&finanza in base appunto a piazzamenti e ranking. In particolare con i nerazzurri sarebbe subito "scontro", dopo i due derby in serie A in questa stagione.

Le date

COPPA ITALIA FRECCIAROSSA Turno Preliminare Domenica 09/08/2026 Trentaduesimi Domenica 16/08/2026 Sedicesimi Mercoledì 02/09/2026 (Data di Riserva Martedì 15/09/2026) Ottavi di Finale Mercoledì 02/12/2026 Ottavi di Finale Mercoledì 16/12/2026 (Data di Riserva Mercoledì 13/01/2027) Quarti di Finale Mercoledì 03/02/2027 Quarti di Finale Mercoledì 10/02/2027 Semifinali (andata) Mercoledì 03/03/2027 Semifinali (ritorno) Mercoledì 21/04/2027 Finale Mercoledì 19/05/2027