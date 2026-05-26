Boniek: "Atalanta e Fiorentina vorranno tornare a far bene l'anno prossimo"

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Intervistato da La Gazzetta dello Sport in merito al grande risultato ottenuto dalla Roma di Gasperini con la qualificazione in Champions, l'ex stella del calcio polacco Zbigniew Boniek parla così delle ambizioni delle squadre italiane: "Una volta si viveva solo per vincere lo scudetto, ora invece si mira di più ad arrivare tra le prime quattro perché le entrate sono tante con la Champions. In Italia, certo, non è facile ripetersi: ci sono Inter, Napoli, Milan, Juve, Como, poi le squadre che vorrebbero tornare a far bene come Atalanta e Fiorentina. C’è rivalità diretta, non basta far quadrare i conti di bilancio