Boniek: "Atalanta e Fiorentina vorranno tornare a far bene l'anno prossimo"
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Intervistato da La Gazzetta dello Sport in merito al grande risultato ottenuto dalla Roma di Gasperini con la qualificazione in Champions, l'ex stella del calcio polacco Zbigniew Boniek parla così delle ambizioni delle squadre italiane: "Una volta si viveva solo per vincere lo scudetto, ora invece si mira di più ad arrivare tra le prime quattro perché le entrate sono tante con la Champions. In Italia, certo, non è facile ripetersi: ci sono Inter, Napoli, Milan, Juve, Como, poi le squadre che vorrebbero tornare a far bene come Atalanta e Fiorentina. C’è rivalità diretta, non basta far quadrare i conti di bilancio
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Giornalista, redattore e social media manager di FirenzeViola.it, oltre a essere una delle voci quotidiane di Radio FirenzeViola, dove segue l’attualità della Fiorentina con notizie, approfondimenti e contenuti dedicati al mondo viola.
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Copertina
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Tommaso LoretoLa speranza per le mosse di Paratici e l'attesa per il summit negli States, un limbo in cui Grosso resta il favorito nella successione a Vanoli
Luca CalamaiI miei voti alla stagione: 9 Vanoli; 3 Pioli, Pradè e Ferrari, 6 Paratici, s.v. Giuseppe Commisso, 4,5 Kean, 4 Gudmundsson, 6,5 Fagioli, Ranieri e Parisi, 5 Dodò e Gosens
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