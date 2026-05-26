Campionato al via il 23 agosto, calendario il 5: tutte le date e le soste previste

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Finita la stagione, la Lega ha svelato le date del prossimo campionato che prenderà il via nel weekend del 23 agosto per concludersi il 30 maggio 2027. Previsti un paio di turni infrasettimanali (28/10 e 6/1), 4 soste per la nazionale con le prime due (27/09 e 4/10) contigue, 15/11 e 28/3 le altre due. La sosta natalizia è prevista il 27 dicembre. Durante il Festival del calcio a Parma, il 5 giugno, sarà sveltao il calendario.

Date del campionato 2026/27:

Inizio campionato: domenica 23 agosto 2026

Primo turno infrasettimanale: mercoledì 28 ottobre 2026

Secondo turno infrasettimanale: mercoledì 6 gennaio 2027

Sosta natalizia: domenica 27 dicembre 2026

Soste per le nazionali: domenica 27 settembre 2026; domenica 4 ottobre 2026; domenica 15 novembre 2026; domenica 28 marzo 2027

Fine campionato: domenica 30 maggio 2027