Il Bologna vuole anticipare tutti per Falcone. Tuttosport: "Anche la Fiorentina"

Il Bologna vuole anticipare tutti per Falcone. Tuttosport: "Anche la Fiorentina"FirenzeViola.it
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Oggi alle 11:57Rassegna stampa
di Redazione FV

Secondo quanto riporta stamani Tuttosport, ci sarebbe già stata un'accelerazione del Bologna nella corsa al portiere Wladimiro Falcone del Lecce: i rossoblù vogliono giocare d’anticipo per anticipare la concorrenza. Tra le squadre da battere il quotidiano mette sia il Torino che la Fiorentina, evidentemente ancora in cerca di un portiere nonostante la volontà di De Gea di restare a Firenze.