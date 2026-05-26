Il Bologna vuole anticipare tutti per Falcone. Tuttosport: "Anche la Fiorentina"
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Secondo quanto riporta stamani Tuttosport, ci sarebbe già stata un'accelerazione del Bologna nella corsa al portiere Wladimiro Falcone del Lecce: i rossoblù vogliono giocare d’anticipo per anticipare la concorrenza. Tra le squadre da battere il quotidiano mette sia il Torino che la Fiorentina, evidentemente ancora in cerca di un portiere nonostante la volontà di De Gea di restare a Firenze.
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Rassegna stampa
Tra Grosso e una sorpresa, i due ‘no’ dall’estero. Trasformare la Fiorentina in un club che fa calcio: la difficile scommessa di Paratici. Il bivio dell’incontro a New York, i confronti con Stephan e la verità sullo sponsordi Angelo Giorgetti
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Copertina
Mario TeneraniVanoli o Grosso, verità entro il weekend. Dirigenza a New York dopo il 10 giugno. Le voci sullo sponsor preoccupano. Rischio ridimensionamento economico
Tommaso LoretoLa speranza per le mosse di Paratici e l'attesa per il summit negli States, un limbo in cui Grosso resta il favorito nella successione a Vanoli
Luca CalamaiI miei voti alla stagione: 9 Vanoli; 3 Pioli, Pradè e Ferrari, 6 Paratici, s.v. Giuseppe Commisso, 4,5 Kean, 4 Gudmundsson, 6,5 Fagioli, Ranieri e Parisi, 5 Dodò e Gosens
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