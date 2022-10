ZURKO, Il destino è quasi scritto. Empoli? Difficile

Rimasto con la convinzione di molti tifosi viola che avrebbe trovato più spazio, la situazione legata a Zurkowski è diventata un mistero. Il polacco, come riportato dall'edizione odierna de La Nazione, potrebbe presto salutare Firenze per andare altrove così da trovare continuità. Un destino che sembra ormai scritto e che potrebbe vedere, il prossimo gennaio, tempi di calciomercato, il suo sbarco in squadre come Spezia e Bologna, al momento le più interessate al polacco. Resta quasi impossibile un ritorno all'Empoli.