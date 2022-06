TUTTOSPORT, Viola show sul mercato: i nomi seguiti

La Fiorentina è scatenata. In attesa dell'ufficialità del rinnovo fino al 2024 con opzione fino al 2025 di Vincenzo Italiano, che guadagnerà 2 milioni di euro annui, i viola contano di stringere per il terzino destro: nelle ultime ore salgono le quotazioni di Dubois, frenata per Dodò. Nelle prossime ore il club si incontrerà con l'agente di Grillitsch, in scadenza con l'Hoffenheim, e continua a sondare nomi per l'attacco: Pinamonti, Suarez e Milik le piste da seguire, senza dimenticare Arnautovic e Djuric. A riportarlo è Tuttosport.