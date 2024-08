TUTTOSPORT, Pazza Fiorentina: Kean non basta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Sarà una qualificazione tutta da conquistare per la Fiorentina finalista di Conference League nelle ultime due edizioni, nella gara di ritorno giovedì prossimo in Ungheria Palladino e i suoi ragazzi dovranno lottare, sudare, soffrire. E’ una Fiorentina incompleta, si legge su Tuttosport, e questo il tecnico lo ha rimarcato più volte, anche alla vigilia, ma anche slegata, leggera, svagata, ancora lontana dall’aver assimilato in tutti i suoi reparti i concetti del nuovo tecnico.

Il tifo dei club della Fiesole trasferiti in Ferrovia per i lavori che hanno svuotato la mitica curva, unica presenza quella di tre ruspe, non è mai mancato, però la Fiorentina all’esordio stagionale a Firenze non è riuscita a regalare e a regalarsi una vittoria (nonostante il momentaneo 3-2 timbrato da Kean) complicandosi la vita in vista della trasferta ungherese.