TUTTOSPORT, Marchetti confonde autorità e autorevolezza

Matteo Marchetti avrà a lungo sulla coscienza questa partita, perché il cartellino rosso mostrato a Ricci durante il recupero del primo tempo tra il Torino e la Fiorentina non ha motivazione né giustificazione, scrive Tuttosport. In seguito al fallo subito su Arthur il centrocampista granata ha fatto una giusta lamentela, senza alcun tipo di insulto, ne di parolaccia, ma l’arbitro - che come scrive il quotidiano “ha deciso di affermare la propria autorità confondendola con l’autorevolezza” - lo ha ammonito per la seconda volta e, quindi, espulso.

Un punto che, in partenza, poteva anche star bene alla Fiorentina, che in attesa del Napoli stasera ha mantenuto il settimo posto, ma che lascia forti rimpianti in virtù di 45 minuti in superiorità numerica.