TUTTOSPORT, La Viola diverte: sta diventando travolgente

Per Raffaele Palladino, quella contro la Roma era una prova di maturità, e la sua squadra è stata promossa a pieni voti. Ad affermarlo è l'edizione odierna di Tuttosport, che definisce quella viola come una formazione che diverte e si diverte, una macchina da gol, ben 15 realizzati nell'ultima settimana fra Lecce, San Gallo e la sfida di ieri. È buio pesto invece per la Roma, uscita a pezzi dal Franchi, rimasta pure in dieci al 20' del secondo tempo per l'espulsione di Hermoso. Una notte horror per la Roma, una notte di festa per la Fiorentina che adesso può davvero sognare: Kean stringe i denti dopo l’infortunio alla caviglia subita a Lecce, trascina e segna.

Si arriva alla fine al poker viola arrivato a inizio ripresa proprio con Bove, l’ex che non esulta per rispetto ma neppure si fa intenerire davanti alla squadra che lo ha scaricato in estate: per lui anche un assist, il penalty conquistato e la meritata standing ovation del popolo viola che esulta per questa Fiorentina che, dopo l’inizio faticoso, sta diventando una squadra sempre più travolgente. Presto per dire dove potrà arrivare, intanto è lassù e Palladino, che prima di ieri non aveva ancora mai battuto la Roma, si sta prendendo le sue rivincite dopo le critiche iniziali. L’unico neo è l’infortunio al ginocchio di Comuzzo che lascia i viola in 10 nel finale. Ma la gara è ormai già abbondantemente decisa: la Fiorentina brinda, la Roma è allo sbando mentre i tifosi viola con ironia cantano ‘il pallone è quello bianco’.