TUTTOSPORT, Il Gallo Belotti è già un idolo a Firenze

L'edizione odierna di Tuttosport sottolinea in prima pagina come Andrea Belotti sia già diventato un idolo a Firenze. Contro la Lazio non segna ma lotta e si conquista il calcio di rigore poi fallito da Nico Gonzalez, viene applaudito dal Franchi alla sua uscita dal campo e nel post-partita gongola per l'affetto dei suoi nuovi tifosi guadagnato in poche partite. Prova di forza della Fiorentina, la Lazio esce tramortita da una partita molto importante per le posizioni europee.