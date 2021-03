REPUBBLICA, Lo stress di Prandelli ora preoccupa

Anche sulle pagine odierne de La Repubblica (ed. Firenze) si parla dello stress psico-fisico al quale è stato sottoposto in queste settimane Cesare Prandelli e sul momento che adesso il tecnico si sta trovando a vivere. Dopo l'ammissione di spossatezza a Benevento, è arrivato il no commenti di domenica dopo il ko con il Milan a causa di un piccolo malessere: una stanchezza evidente, palese, sicuramente mentale. Chiaro però che lo stress ha delle ripercussioni anche sul piano fisico. Tornare nella piazza alla quale sei legato da profondo amore, farlo nel momento più complicato di una squadra che per settimane non reagiva a nessun tipo di stimolo, rimettersi in gioco davanti agli occhi di una tifoseria che ti stima non è certo facile. Non deve essere semplice rimettersi gli stessi abiti, col giglio cucito sul petto, firmare fino a giugno senza altra garanzia, mettere mano al gruppo, sovvertire le gerarchie, cambiare modulo e dover soprattutto fare i conti con un mercato (quello invernale) che non ha fornito la soluzione giusta.

