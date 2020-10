REPUBBLICA, Iachini ancora senza un'idea di gioco

Come è possibile ritrovarsi sul 2-0 contro il neopromosso Spezia, concedere sempre più spazio agli avversari e poi rimpiangere una vittoria ormai in tasca e una classifica poco emozionante? Se lo chiede la Repubblica, che sottolinea come il successo alla prima di campionato, i due ko di fila, il mercato, i progetti sulle infrastrutture e gli impegni con le Nazionali abbiano spostato l'attenzione da temi diversi rispetto a quello tecnico. Una Fiorentina, secondo la dirigenza, uscita rafforzata dalla sessione estiva delle trattative, durante la quale Beppe Iachini aveva chiesto più alternative in ogni ruolo. All'allenatore non viene chiesto di portare la squadra nelle prime posizioni, anche se l'obiettivo Europa (quella minore) sarebbe giusto porselo. Tuttavia ciò che può essere preteso è un'idea di gioco, inevitabile con calciatori come Amrabat, Castrovilli, Bonaventura e Ribery (per non citare Callejon ancora non al top della forma).