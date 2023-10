REP. FI., Viola a Napoli per sognare la Champions

In questo mese la Fiorentina ha realizzato quattro gare, ottenendo dieci punti e un terzo posto in classifica. Questa sera, i ragazzi di Vincenzo Italiano affronteranno il Napoli in una sfida tutt'altro che semplice. Nella gara prima della sosta delle Nazionali, un mese fa, la Viola è caduta a San Siro contro l'Inter, in una gara approcciata male dai gigliati.

Quella di San Siro rimane comunque l'unico passo falso dei viola in campionato. Solo la Fiorentina di Paulo Sousa fece meglio in avvio di stagione. Una squadra, quella di Italiano, che ha ritrovato concretezza, solidità e che potrà contare anche su un centravanti che si è finalmente sbloccato. M'Bala Nzola infatti, contro il Cagliari, ha trovato il gol allo scadere, levandosi un peso non indifferente.

Napoli e Fiorentina viaggiano con due umori differenti: per i primi il terzo posto stona un po', essendo i campioni d'Italia in carica, per i secondi è un ottimo traguardo, al quale vogliono dare continuità. Nico e compagni, in una settimana, oltre ad aver battuto il Cagliari senza troppi problemi ha anche rimontato la partita in Conference contro il Ferencvaros, dando l'impressione di essere mentalmente in crescita con alcuni elementi che stanno tornando al top.

La notizia è riportata da La Repubblica Firenze.