REP. FI.,Terzic è una sicurezza. E con Jovic...

Aleksa Terzic corre forte. Come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica Firenze, il terzino serbo è ormai diventato una sicurezza. Spinta, cross, recuperi, e palloni giocate. Avere un giocatore come Terzic, per qualità e rendimento, è una sicurezza. Contro il Torino si è rivelato il migliore per numero di palloni giocati e per numero di passaggi riusciti. E l'assist a Jovic, con la conseguente esultanza insieme a Terzic dell'ex Real Madrid vuol dire molto. Amici dentro e fuori dal campo. Oltre che, tranne per l'ultima spedizione in Qatar, anche compagni di nazionale. Aleksa Terzic è anche l'amico geniale di Luka Jovic.