REP. FI., Stop sul Franchi in quanto non area degradata

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Come scrive l’edizione odierna de la Repubblica Firenze, il motivo della della tempesta che si è abbattuta da giorni su Firenze, sul suo stadio, e sui 55 milioni che sarebbero dovuti arrivare dal Pnrr, è - a detta della Commissione Ue (meglio, della sua struttura dedicata che si chiama Recovery and Resilience Facility) - che se c’è una misura per "rivitalizzare aree urbane degradate" i progetti devono riguardare aree urbane degradate. E Campo di Marte non lo è, in quanto a due passi dal centro e dai prezzi delle case tra i più alti dopo Centro storico, Oltrarno e Porta Romana. La Commissione, come riporta il Financial Times, si è presa del tempo ulteriore per decidere "così da prendere bene in considerazione le tesi dell’Italia. Un’estensione di questo tipo non è inusuale".