REP.FI, Il commento: "serve ritrovare un po' di leggerezza"

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il giornalista Stefano Cappellini, in un editoriale pubblicato tra le pagine de La Repubblica (Firenze), parla così del match di domani contro la Juventus: "Arrivare alla partita con la Juve in un momento in cui deve rinascere sembra sfortunato, ma forse il peso del risultato è più sulla squadra bianconera che non sulla nostra. Le sconfitte con Bologna e Udinese non cancellano un girone d'andata comunque positivo. Bisogna giocare senza pensieri, cercando di ritrovare un po' di leggerezza.

Il club dovrà muoversi bene sul mercato, con la prima mossa giusta: la cessione di Quarta, che non è mai stato il giocatore sperato. Con l'arrivo di Valentini e il possibile recupero di Pongracic, la difesa è ormai più completa.