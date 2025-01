REP. FI, Ikoné-Kouamé sul mercato. Manca l'offerta giusta

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

la Repubblica (ed. Firenze), nelle sue pagine odierne si concentra sul futuro di Jonathan Ikoné e Christian Kouamé, due attaccanti che con la maglia viola non hanno mai brillato del tutto e che oggi la società ha messo sul mercato. Due cessioni, quelle che vorrebbe raggiungere il club, dalle quali verrebbe finanziato almeno in parte il mercato in entrata, ma per le quali ancora non ci sono offerte concrete.

Per quanto riguarda il francese ex Lille, finora si è avvicinato il Como, poi c'è stato qualcosa in Francia, e pare che lo seguano in Turchia. Al momento però manca l’offerta giusta. Mentre sull'ivoriano sono tanti gli interessamenti: come già raccontato su queste pagine, dal Torino al Parma passando per Cagliari e Venezia oltre ad alcuni interessamenti dall’estero, sono tanti i club magari non di primissima fascia a mantenere l’occhio puntato sulla sua situazione. Mentre la partenza di Ikone aprirebbe l’ingresso ad un attaccante esterno (Luiz Henrique del Botafogo resta il sogno), quella eventuale di Kouame dovrebbe far entrare un nuovo vice Kean. A meno che a partire siano addirittura entrambi.