KOUAME, Molti club italiani interessati: richiesta di 7 mln

Fonte: Dimitri Conti

© foto di Federico De Luca 2024

Christian Kouame ha attratto l'interesse di molte squadre italiane. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it l'ivoriano piace a Cagliari, Genoa, Parma, Venezia e Torino. Per il momento nessun club è più avanti rispetto agli altri. Vedremo se nel corso del mercato invernale emergerà una pretendente in particolare. La richiesta della Fiorentina è di 7 milioni di euro. Ricordiamo che il classe ’97 finora ha collezionato 24 presenze tra campionato e coppe, per un totale di 1217 minuti. Il suo contratto, rinnovato ad ottobre, scadrà nel giugno del 2027.