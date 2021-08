REP. FI., Giro di difensori: via Pezzella, dentro Nastasic

Nella sua edizione odierna, la Repubblica Firenze dedica spazio al giro di difensori che sta per consumarsi in casa Fiorentina. German Pezzella, infatti, è ai saluti: tornerà dopo quattro anni al Betis di Siviglia e al suo posto in viola arriverà Matija Nastasic, altro cavallo di ritorno. Al club di viale Fanti 4 milioni, una cifra molto vicina al costo del cartellino del sostituto. L'addio di Pezzella inoltre apre al rinnovo di Nikola Milenkovic, pura utopia qualche settimana fa. Alla stretta finale anche la trattativa per la cessione di Pol Lirola al Marsiglia, con Davide Zppacosta al suo posto.