REP.FI., È corsa contro il tempo per Cataldi: la situazione

Come riporta oggi l'edizione di Firenze di Repubblica, sarà corsa contro il tempo per recuperare Danilo Cataldi in vista della trasferta contro la Lazio. Per il giocatore si tratta di una partita speciale per forza di cose, per la Fiorentina invece è diventata fondamentale per non ripartire dopo soli due punti raccolti in sei partite. Il centrocampista ieri è tornato a correre sul campo e prova un recupero in extremis, complicatissimo, per essere protagonista e non guardare da spettatore la partita che aveva cerchiato in rosso sul calendario a inizio stagione.

Palladino dal canto suo aspetta e spera di poter contare su un equilibratore di centrocampo in grado di dare forma, sostanza, peso, dinamismo e qualità a un reparto che adesso sembra tremendamente soffrire, così come tutto il resto della squadra. Palladino ha alternato nelle ultime due partite Mandragora e Richardson accanto ad Adli, addirittura Folorunsho quando a Monza c’era da recuperare lo svantaggio, ma nessuno ha convinto del tutto. Richardson per leggerezza e passo compassato, Mandragora, pur sufficiente contro il Torino, per altri aspetti. E lo stesso Adli, senza Cataldi accanto non sembra più quel regista preciso ammirato qualche partita fa. E se Cataldi continuerà a non stare bene e dover dare forfait, si porrà il problema anche di intervenire ulteriormente sul mercato.