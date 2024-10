REP. FI, Ballottaggio Biraghi-Gosens. Fiducia ad Adli

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Come riporta oggi La Repubblica-Firenze, una vittoria della Fiorentina in casa del Lecce sarebbe una svolta per la classifica, con una bella vista per l'Europa. I viola rientrano oggi in campo e devono sfruttare il vento a proprio favore dopo il successo contro il Milan. Palladino, oggi in tribuna per squalifica, lo sa e lo sanno anche i giocatori e per questo è vietato abbassare la guardia. Soprattutto in un campo che, l'anno scorso, ha lasciato brutti ricordi: la Fiorentina di Italiano stava vincendo 1-2 al novantesimo ma poi nel recupero si è fatta recuperare dai gol di Piccoli e Dorgu, perdendo malamente per 3-2.

I viola non potranno fare più regali visti i punti persi con Parma, Monza, Venezia ed Empoli. La squadra è quasi al completo: fuori Mandragora che è sulla via del recupero e Pongracic. L'unico dubbio rimane sulla corsia sinistra con Biraghi che pare più avvantaggiato rispetto a Gosens e con Sottil che insidia Bove per una maglia da titolare. Sulla destra Palladino e il vice Citterio vogliono dare ancora fiducia a Colpani, uno dei calciatori che ha tirato più volte in porta in questa Serie A. In fase d'impostazione, fiducia ad Adli soprattutto dopo i due gol consecutivi contro The New Saints e Milan. In difesa, la coppia centrale Comuzzo-Ranieri sta mostrando di essere affidabile così come Dodo sulla destra. In attacco, Gudmundsson agirà alle spalle di Moise Kean.