REP.FI, Adesso servono certezze: da Italiano alla squadra

L'edizione odierna de' La Repubblica Firenze dedica un articolo alla stagione della Fiorentina e al possibile futuro sul suo allenatore Vincenzo Italiano. Il tecnico viola dopo la grande stagione della sua squadra sarà molto richiesto e fino ad ora alle domande sul futuro ha sempre risposto "Ne parlerò con il Presidente a fine stagione". Ormai però la stagione è finita e bisogna tirare le somme. "«Nei prossimi giorni incontrerò il presidente e parleremo come fanno tutti gli allenatori", ha detto il tecnico viola dopo la delusione di Conference. Italiano è ambizioso e senza Europa potrebbe decidere di cambiare aria, per convincerlo servirà degli investimenti e dargli delle garanzie. Ma potrebbe non bastare.

Inoltre, la Viola ha metà spogliatoio con scadenza di contratto a breve e alcuni giocatori, ad esempio Amrabat, sono già con le valigie in mano. Anche su questo fronte bisognerà fare delle scelte: Castrovilli ha il contratto fino al 2024, Jovic ha un altro anno di contratto, poi nel caso la Fiorentina dovrà rinnovarglielo obbligatoriamente. Venuti e Saponara sono già fuori dal progetto, mentre Benassi e Ranieri sono delle operazioni di contorno. Ad Igor si può rinunciare, più difficile invece rinunciare a Gonzalez, che avrebbe voglia di andare altrove. Nel caso di partenza di Italiano alcuni giocatori potrebbero decidere di lasciare Firenze, nonostante le offerte di Commisso. Il mercato ha bisogno di certezze e sapere che c’è Italiano in panchina è un buon punto di partenza. Altrimenti si ricomincia di nuovo da capo.