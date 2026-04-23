La Juve non molla De Gea, Tuttosport: "Può partire per 10 milioni"

La Juve non molla De Gea, Tuttosport: "Può partire per 10 milioni"FirenzeViola.it
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Oggi alle 08:48Rassegna stampa
di Redazione FV

Tuttosport scrive che la Juventus, oltre al primo obiettivo Alisson per la porta, tiene aperta anche la pista che porterebbe a David De Gea. La Fiorentina, in estate, ha intenzione di metterlo sul mercato per alleggerire il monte ingaggi e abbassare l’età media della rosa. Motivo per cui, non pare avere pretese particolarmente alte per il cartellino dello spagnolo. Per strapparlo alla Viola, potrebbero bastare anche solo una decina di milioni. La palla passa ora a Comolli.