Altra estate di dubbi su Kean. CorFio: "La posizione del giocatore"

Altra estate di dubbi su Kean. CorFio: "La posizione del giocatore"FirenzeViola.it
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di Redazione FV

Sul Corriere Fiorentino si parla del futuro di Moise Kean. Il quotidiano scrive che all’orizzonte c’è un’altra estate da vivere col dubbio. L’unica certezza - si legge - è che l’attaccante sta benissimo a Firenze e che non ha intenzione di chiedere la cessione. Sarà il mercato (e il tipo di proposte che arriveranno) a determinarne le scelte. Un destino, quello dell’ex Juventus, che potrebbe incidere anche su quello di Piccoli.