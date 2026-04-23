Problemi fisici per Piccoli. CorFio: "Ora gioca sotto infiltrazioni"

Problemi fisici per Piccoli. CorFio: "Ora gioca sotto infiltrazioni"FirenzeViola.it
© foto di Federico De Luca 2026
Oggi alle 10:39Primo Piano
di Redazione FV

Sul Corriere Fiorentino si fa il punto sulle condizioni fisiche di Roberto Piccoli. Il centravanti di scorta della Fiorentina è finito nel mirino dei tifosi per le ultime prestazioni, ma nessuno sapeva (anche perché per l’ennesima volta lo staff medico ha scelto il silenzio) che - come vi abbiamo anticipato due giorni fa qui su FirenzeViola.it - pure lui è alle prese con un infortunio (risentimento all’adduttore) e che, vista l’assenza di Kean, si è messo comunque a disposizione giocando sotto infiltrazioni. 