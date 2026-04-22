Fiorentina, attacco sotto esame. La Nazione: "Estate di scelte molto difficili"
Come riporta La Nazione in casa Fiorentina si apre una riflessione profonda sul rendimento dell’attacco in vista della prossima stagione. La trasferta di Lecce ha riacceso i dubbi sulla fase offensiva viola, troppo spesso discontinua durante l’anno. Gli investimenti su Piccoli e Gudmundsson non stanno dando i risultati sperati, tra errori e prestazioni opache. Anche Moise Kean è fuori dai radar da settimane per infortunio, alimentando interrogativi sul suo futuro.
Il club potrebbe quindi valutare una rivoluzione offensiva, anche in base a eventuali offerte di mercato. La posizione di Piccoli resta vincolata all’investimento fatto, rendendo più probabile una permanenza o un prestito. Per Gudmundsson, invece, il finale di stagione sarà decisivo per capire se merita ancora fiducia nel progetto viola.
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