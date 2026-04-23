Occhio ai prestiti, CorSport: "A giugno tornano sicuramente in 9"

Occhio ai prestiti, CorSport: "A giugno tornano sicuramente in 9"FirenzeViola.it
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Oggi alle 08:36Rassegna stampa
di Redazione FV

Il Corriere dello Sport - Stadio apre la sua edizione odierna con un riepilogo dei prestiti viola in giro per l’Italia (e il mondo) che faranno rientro a giugno. Si tratta di almeno 16-18 giocatori, senza contare i ragazzi più giovani che non sono mai entrati stabilmente nel giro della prima squadra. Per una buona fetta di prestiti non è stata prevista alcuna opzione. Entro la fine di giugno torneranno sicuramente 9 calciatori: Martinelli e Barak dalla Sampdoria, Beltran dal Valencia, Sottil dal Lecce, Caprini dal Mantova, Vannucchi dal Cosenza, Harder dal Padova, Distefano e Rubino dalla Carrarese.  