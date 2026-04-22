RFV Fratini sul nuovo tecnico: "Voto per Grosso. E porti qui suo figlio e Berardi"

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L'intermediario di mercato e talent-scout Michele Fratini è intervenuto oggi a Radio FirenzeViola durante la puntata di "Palla al Centro". Ecco le sue dichiarazioni sul momento della Fiorentina:

Fratini, tante big stanno premendo per arrivare a Fagioli…

"Io lo terrei ma solo se affiancato da ottimi profili. La Fiorentina ha buoni giocatori in quel ruolo, da Ndour a Mandragora, ma nessuno di loro entusiasma realmente. Per alzare il livello del centrocampo, serve mantenere i migliori e potenziare il settore".

Passando alla panchina, Grosso le piace?

"Lo prenderei volentieri sulla panchina viola. E spero che porti anche il figlio, che sta facendo bene a Frosinone. E' un profilo di un giovane ambizioso, che è cercato anche dalla Roma in caso di addio di Gasperini. Se fossi la Fiorentina, andrei da lui e lo bloccherei subito. E aggiungo che oltre al figlio, spero che porti con sé a Firenze uno tra Volpato e Berardi".

