FirenzeViola Sospiro di sollievo per Gosens: ora il rientro e poi la decisione sul futuro

vedi letture

Sospiro di sollievo per Robin Gosens. L’ex Atalanta era uscito dolorante al Via del Mare contro il Lecce per via di un problema alla coscia destra. Come vi abbiamo raccontato su queste pagine l’infortunio sembra meno grave del previsto, tanto che il classe ’94 è atteso regolarmente tra i convocati della gara contro la Roma il 4 maggio. Una buona notizia per la Fiorentina, che sulla fascia sinistra può contare sul solo Balbo visto che anche Parisi è infortunato.

La stagione negativa.

Quanto a Gosens, il giocatore proverà a tornare in forma il prima possibile per questo finale di stagione. Anche perché la sua annata, così come per buona parte della squadra, è stata alquanto negativa. Complice la preparazione estiva inconsistente, il terzino tedesco è sembrato la copia sbiadita del riferimento che un anno fa sfrecciava sulla fascia sinistra incontrastato e che sfornava gol e assist in sequenza. Il tutto in una forma invidiabile.

Il futuro di Gosens.

Sta di fatto che il calo di quest’anno verrà analizzato approfonditamente nelle segrete stanze del Viola Park. Tre mesi fa Gosens aveva rifiutato le lusinghe del Nottingham Forest per non abbandonare la nave che rischiava l'affondo, ma non è detto che a fronte di nuove offerte in estate possa decidere di cambiare aria. Dipenderà da tanti fattori, tra cui allenatore, prospettive e tenuta fisica. Per adesso, però, l’obiettivo resta uno: aiutare la Fiorentina a salvarsi.