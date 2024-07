NAZIONE, Zaniolo-Fiorentina, si continua a trattare

FirenzeViola.it

Quella di oggi sarà una giornata decisiva per capire il futuro di Nicolò Zaniolo: lo scrive la Nazione, che riporta come proseguiranno in giornata i contatti tra la Fiorentina e gli agenti del calciatore. Il Galatasaray ha fatto un passo indietro verso le pretendenti (c'è anche l'Atalanta, che non gradirebbe però l'obbligo di riscatto come formula del prestito), abbassando la richiesta a 19 milioni. Scrive il quotidiano fiorentino, per spingersi più in là dei 16 milioni offerti servirà un segnale da Rocco Commisso. Il calciatore piace un po’ a tutti all’interno del Viola Park. Nota la passione del presidente per i giocatori italiani. Tra l’altro Zaniolo sarà senz’altro un elemento cardine della ripartenza Azzurra dopo il fallimento a Euro24. à

Con lui scalpita anche Kean per ritrovare posto al centro dell’attacco, mentre è ormai scontato pure il coinvolgimento di Kayode. La Fiorentina potrebbe quindi costituire una piccola colonia azzurra nel suo nuovo corso. Nel frattempo anche Zaniolo preme per l'uscita: l’attaccante del Galatasaray nelle ultime ore ha mandato però un messaggio preciso, togliendo dal proprio profilo Instagram tutte le foto con la maglia del club turco.