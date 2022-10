NAZIONE, Sei partite, poi le scelte

La sconfitta contro l'Inter non cambia il senso della stagione viola, complicata già prima della sfida contro i nerazzurri. La squadra di mister Italiano si avvia ora ad un sprint di 6 partite tese ed importanti, prima della sosta per il Mondiale in Qatar. A finire nel mirino della critica non c'è solo Venuti, il cui errore è stato un'altra volta fatale, ma c'è un posto riservato anche per il tecnico, la squadra mercato e il proprietario, la cui squadra rischia nuovamente un stagione anonima, se non peggiore. Esistono dei rimedi? Sicuramente far bene prima della sosta e passare per primi il girone di Conference migliorerebbero la situazione. Il futuro di mister Italiano non è a rischio, ma sicuramente la lunga pausa offrirà i tempi e gli argomenti per riflettere. A riportarlo è La Nazione.