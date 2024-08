NAZIONE, Per Nico la Juve mette sul piatto McKennie più 20 mln

FirenzeViola.it

Sarà indubbiamente un weekend bollente in casa Fiorentina. Da questi due giorni, come sottolinea La Nazione, passeranno molte decisioni che potrebbero rivoluzionare il mercato viola. Sul banco rimane aperta la questione Nico Gonzalez. Dopo qualche frizione post finale di Conference, l’argentino potrebbe essere giunto alla fine del suo ciclo in maglia viola e, per questo motivo, Pradè sta riflettendo se cederlo o meno per dare una svolta al mercato della Fiorentina.

Il numero 10 è corteggiato da Atalanta e Juventus, ma sono proprio i bianconeri la meta preferita dell’attaccante. Giuntoli, al momento, sta studiando la formula da presentare alla Fiorentina, facendo leva sul gradimento della società gigliata per McKennie. L'inserimento dell’americano nella trattativa come contropartita tecnica, unito a una cifra di 20 milioni di euro, potrebbe far saltare il banco.