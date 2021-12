LA STAMPA, Juve-DV9, è dura: Scamacca o Icardi

Continua il casting della Juventus per il centravanti. Sulle pagine de La Stampa si legge come i bianconeri non abbiano mollato la presa sul centravanti della Fiorentina Dusan Vlahovic, forte del vantaggio accumulato negli scorsi mesi con il giocatore, però la il club viola non vuole cederlo subito. La situazione è complicata e per questo ha preso quota il nome di Scamacca come alternativa. Resta viva l'opzione Icardi, ma tutto dipende dal Psg: l'argentino sta trovando poco spazio e vorrebbe ripartire dall'Italia, ma i bianconeri ora possono solo prenderlo in prestito.