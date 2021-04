LA NAZIONE, Tensione bilaterale. E il tifo l'aumenta

Come scrive La Nazione, la partita di oggi tra Fiorentina e Juventus non è proprio un codatesta ma risulta vitale per entrambe le squadre: i viola puntano a confezionare la salvezza, i bianconeri cercano di non farsi soffiare il posto Champions dal Napoli di Gattuso. Ecco perché le due compagini arrivano alla sfida con tanta tensione addosso. Quella dei gigliati - si legge - è senz'altro aumentata dopo che ieri un gruppo sostanzioso di tifosi si è presentato al centro sportivo (come abbiamo raccontato noi di FirenzeViola.it) per sensibilizzare i giocatori attraverso striscioni e slogan. Non tutti amichevoli, anzi pochissimi affettuosi, ma questo è il clima e c’è poco da fare. D’altra parte - conclude il quotidiano - è stata la Fiorentina (squadra e club che l’ha gestita) a infilarsi in questa situazione così modesta e allarmante.