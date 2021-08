LA NAZIONE, Oggi firma Torreira: già ok col Toro?

Come riporta La Nazione, è attesa per oggi all'ora di pranzo la firma di Lucas Torreira con la Fiorentina. Un affare da 15 milioni che ha subito una improvvisa accelerazione domenica. Il centrocampista, proveniente dall'Inghilterra e inserito nella fascia D nonostante le due dosi di vaccino, dovrebbe restare 5 giorni in isolamento, che però a discrezione della Asl Toscana potrebbero essere evitati, come accaduto alla Roma per Abraham. Se arrivasse l'ok, Torreira sarebbe dunque disponibile già sabato sera contro il Torino.