LA NAZIONE, La Fiorentina spinge Cutrone al Genoa

Non è passato inosservato negli ultimi giorni il blitz al centro sportivo viola di Giovanni Branchini, entourage di Patrick Cutrone. Secondo La Nazione, infatti, la Fiorentina sta cercando la formula giusta per favorire il trasferimento dell'attaccante classe '98 al Genoa, con cui il club di viale Manfredo Fanti (sotto la supervisione del Wolverhampton che aspetta a giugno i soldi del riscatto) sta parlando. Proprio in attesa di eventuali sviluppi in tal senso, l'Hertha Berlino sembra tenere in stand-by Krzysztof Piatek.