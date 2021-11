GAZZETTA, Vlahovic, ora nessun incontro: c'è la A

La Gazzetta dello Sport si sofferma sulla visita fatta da Rocco Commisso alla squadra, ieri al centro sportivo. Il presidente ha rincuorato tutti dopo il ko di Empoli. Non solo, ha pure rivisto Dusan Vlahovic dopo tanto tempo: per il momento - si legge - non sono previsti incontri con il gioiello serbo, ma è chiaro che Commisso dovrà decidere le strategie del mercato invernale. Che riguardano Vlahovic e anche possibili giocatori in entrata quali Ikonè e Berardi. La campagna acquisti, però, può aspettare. Ora comanda il campionato.