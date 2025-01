GAZZETTA, Per il centrocampo resta viva l'idea Bondo

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Gazzetta dello Sport scrive che Warren Bondo del Monza è sempre nel mirino della Fiorentina anche dopo l'arrivo di Pablo Marì proprio dalla Brianza. Ad ora per Bondo rimane però distanza economica tra le due società che dovranno tornare a parlare nei prossimi giorni. C’è anche il nome di Nicolò Fagioli accostato alla Fiorentina. Ha una valutazione sui 20 milioni e sicuramente la Juventus non lo farà partire in prestito con diritto di riscatto. Il giocatore ha diverse pretendenti e ad ora preferirebbe la destinazione Marsiglia, ma se il club francese non affondasse il colpo, il centrocampista potrebbe guardare ad altre soluzioni.