GAZZETTA, Moise e i suoi fratelli: ora sono 14 in gol

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola dedica i suoi pezzi sulla Fiorentina agli incredibili numeri offensivi della squadra di Palladino che si prepara ad affrontare l'Inter potendo contare su un Moise Kean formato deluxe, ma soprattutto su una cooperativa del gol che ha già portato 14 giocatori a segno. "Oltre Moise c'è di più", scrive la rosea che sottolinea come la rete di Kouame sia l'ennesima di un giocatore diverso in stagione.

La Fiorentina sogna e contro l'Inter si vuole regalare un'altra notte di festa in un Franchi esaurito, seppur a capienza ridotta, e con una coreografia in preparazione. Centrare l'ottava vittoria consecutiva vorrebbe dire anche eguagliare il record assoluto del 1959-60.