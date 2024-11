GAZZETTA, Daniel Maldini: ci pensa anche la Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Atalanta, Inter, Milan, Juventus e anche Fiorentina, queste le squadre che, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, stanno seguendo con attenzione il profilo di Daniel Maldini. Le convocazioni in Nazionale da parte di Spalletti lo stanno aiutando in un percorso di crescita che sta passando da Monza, dove il figlio d'arte ha trovato stabilità e continuità. Nonostante i tanti interessi, portarlo via a gennaio sarà difficilissimo perché Maldini è uno dei punti fermi del Monza di Nesta e la salvezza dei brianzoli passerà anche dai suoi piedi. Le varie pretendenti verosimilmente dovranno quindi attendere la finestra estiva, per la quale il Monza ha fissato due clausole rescissorie, valevoli solo per il mese di luglio, rispettivamente di 12 milioni per i club italiani e di 15 milioni per le squadre estere. Il Monza lo ha acquistato in pratica a zero euro dal Milan a cui però ha lasciato il 50% della futura rivendita.

L'Atalanta lo aveva detto pubblicamente, tramite il suo Amministratore Delegato Luca Percassi, di seguire Daniel Maldini. I bergamaschi sono sempre attenti ai giovani profili italiani di talento, così come l'Inter, e curioso sarebbe vedere il cognome Maldini in nerazzurro. Curioso sarebbe vederlo anche con la maglia della Juventus, ma in generale di ogni club che non sia il Milan. Tra questi interessati al figlio d'arte c'è anche la Fiorentina. I viola sono allenati da Raffaele Palladino che lo ha già avuto in squadra l'anno scorso a Monza. Con il tecnico campano, al netto di un infortunio a fine stagione, Maldini segnò 4 reti in 11 presenze tra gennaio e aprile.