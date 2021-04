GAZZETTA, Aggrappati a FR7: adesso sta bene

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport si concentra questa mattina sulla figura di Franck Ribery, il giocatore a cui la Fiorentina si deve aggrappare per ottenere punti fondamentali in ottica salvezza: il campione francese è in pieno Ramadan ma sta facendo il possibile per arrivare nel migliore dei modi al delicato passaggio di stasera contro il Verona. Commisso e Iachini gli chiedono di aiutare la squadra con le sue invenzioni ma anche con la sua esperienza. Ribery ha accettato di indossare questo ambito e negli ultimi due giorni ha lavorato a cento all’ora. Strappando un sorriso di soddisfazione al tecnico viola. In questo campionato l’ex stella del Bayern ha segnato solo due reti, contro Torino e Milan. Un bottino non all’altezza del suo prestigio. FR7 vorrebbe realizzare i gol-salvezza prima di decidere insieme al presidente e al nuovo allenatore se continuare o meno il suo percorso in maglia viola. Ribery in questi giorni si è dedicato soprattutto i suoi pupilli Vlahovic e Castrovilli, incoraggiandoli in allenamento: non è facile, soprattutto per i più giovani, sopportare la pressione della lotta per non retrocedere.