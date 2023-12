CORR FIORENTINO, Due punte sì o no?

FirenzeViola.it

Il Corriere Fiorentino, nella sua edizione odierna, si fa una una domanda: due punte sì o no? Un quesito che probabilmente si sono posti tanti sostenitori viola in questi giorni, soprattutto dopo l'esperimento di giovedì sera contro il Genk in cui Italiano ha schierato nel secondo tempo Beltran a supporto di Kouame. La seconda frazione di gioco contro i belgi non è stata un caso, Italiano sta provando quella soluzione in allenamento.

Anche se al momento è difficile ipotizzare una Fiorentina con Beltran e uno tra Kouame e Nzola insieme dal primo minuto. L'attaccante argentino però potrebbe piano diventare, oltre ad un centravanti, un'alternativa in più nel ruolo ora occupato da Bonaventura.