CORR. FIO, Turnover Conference: operazione rilancio

"Si scrive Conference League, si legge turnover". Si apre così l'articolo del Corriere Fiorentino relativo all'impegno europeo di domani sera, ore 18:45, della Fiorentina. Nonostante l'importanza di tutte le competizioni sarebbe ipocrita, scrive il quotidiano, considerare equiparabili gli impegni contro New Saints e San Gallo e quelli contro Milan e Roma. Proprio perché la Fiorentina ha voglia di andare in fondo a tutte le competizioni deve riuscire a gestire al meglio le energie sia fisiche che mentali. Così, proprio per arrivare agli snodi decisivi della stagione con la rosa al top della forma Palladino in Svizzera opterà per una rotazione totale o quasi degli undici titolari. La speranza è che la risposta delle cosiddette alternative sia ben diversa rispetto alla gara del Franchi contro i gallesi del New Saints. In quell'occasione solo ingresso di Dodo, Kean e Gudmundsson permise ai viola di vincere il match.

In Svizzera sarà diverso, fosse solo perché non dovrebbero esserci né l’islandese, sicura la sua assenza sia domani che con la Roma, nè l’ex attaccante della Juventus. Al centro dell'attacco ci sarà Kouame con Sottil e Ikonè sulle ali. Potrebbe partire dalla panchina invece Beltran che, proprio a causa dell'infortunio di Gudmundsson, sarà titolare contro la Roma in campionato. In difesa toccherà a Biraghi e Quarta, due leader che dopo il cambio modulo hanno trovato poco spazio nell'undici di partenza. Domani toccherà a loro giocarsi al meglio le proprie chances anche se ripremdersi il posto sarà complicato perchè Palladino ormai sembra aver trovato la sua squadra tipo, negli uomini e nel modulo.