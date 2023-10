CORR.FIO, L'importanza degli "attaccanti esterni"

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

"Il tesoro viola è sulle ali. La prima volta di Brekalo e quel sigillo di Nico". Titola così il Corriere Fiorentino per sottolineare l'importanza degli "attaccanti esterni" come li chiama Vincenzo Italiano. Il tecnico sta attento a qualunque dettaglio e, chiamandoli così, vuole precisare che da anche da loro si aspetta un po’ di gol.

Nico Gonzalez è l'esempio migliore: 6 gol in questa stagione, quattro in campionato e due in Conference. Ma l'argentino non è un caso isolato. Al Maradona si è sbloccato pure Josip Brekalo segnando la sua prima rete ufficiale in maglia viola. Una liberazione per il croato vista la stagione difficile dello scorso anno. Nonostante la Fiorentina non abbia 11 giocatori titolari, in un'ideale formazione Brekalo si contende il posto con Ikone per formare il tridente con Nico e Nzola. Tutte le ali hanno già segnato tranne Sottil, veloce ma ancora acerbo quando deve fare la scelta in area di rigore.

Nonostante Beltran e Nzola abbiano fatto solo un gol in due la Fiorentina rimane aggrappata alle big del campionato. Questo certifica sia il buon lavoro svolto da Vincenzo Italiano, sia l'importanza degli esterni. Inoltre, non è da dimenticare che ieri la Fiorentina si è presentata al Maradona senza il suo miglior giocatore in campo.