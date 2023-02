CORR. FIO., Commisso a ruota libera dopo i fischi

Analizzando le parole di Rocco Commisso a Radio Bruno, l'edizione odierna del Corriere Fiorentino, riporta di come il presidente della Fiorentina, dopo i fischi del Franchi sia andato a ruota libera. Commisso, scrive il quotidiano, vive la Fiorentina come una vera e propria famiglia e per questo è pronto a tutto pur di difenderla. Un fiume in piena colmo di rabbia per una critica che in città, dal suo punto di vista, sta andando oltre il limite e il rispetto. Fastidio, delusione, tutto questo però non è abbastanza per fargli perdere la voglia di restare. Come affermato dallo stesso presidente viola, la Fiorentina non è in vendita e non lo sarà neanche quando sarà finito il Viola Park.