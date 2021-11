COR. SPORT, Ora la Viola sonda Cabral e Scamacca

Come scrive il Corriere dello Sport, la Fiorentina sonda Arhur Cabral e Gianluca Scamacca. La coperta in attacco è corta, così la dirigenza guarda al brasiliano del Basilea, autore di 23 gol in 24 gare giocate tra campionato svizzero, qualificazioni e Conference League. Ma non sottovaluta affatto l’asse nata già in passato con il Sassuolo per Gianluca Scamacca, che già a fine estate era diventato il candidato numero uno in caso di addio last minute proprio di Vlahovic.