COR.SPORT, Nzola, 4^ dal 1' in Serie A. È ora di sbloccarsi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2023 @fdlcom

L'edizione di oggi del Corriere dello Sport torna a parlare dell'attaccante della Fiorentina M'Bala Nzola che stasera avrà un'altra chance contro il Cagliari. Se stasera l'angolano dovrebbe partire titolare sarebbe la quarta volta consecutiva in campionato che Italiano si affida a lui. L'ex Spezia è stato infatti titolare nella partita contro l'Atalanta in casa e nelle due trasferte di Udine e Frosinone.

Lo scorso anno, con la maglia dello Spezia, Nzola in nove partite aveva segnato già cinque gol: tre in campionato e due in Coppa Italia. A Firenze invece, si deve ancora sbloccare. Sono 556 minuti giocati, di cui 396 in Serie A. È stato titolare per quattro volte su sei in campionato e la miglior prestazione, a livello di concretezza, rimane quella della prima giornata a Marassi contro il Genoa quando è riuscito a servire un assist perfetto a Cristiano Biraghi.

All'attaccante servono autostima e continuità ed è per tali ragioni che Italiano è intenzionato a continuare a puntare su di lui. Nonostante non abbia trovato la via del gol, i compagni e l'allenatore lo esaltano a livello di prestazione e non perdono occasione per sottolinearne l'importanza.