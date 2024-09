COR.SPORT, Kean e Gud: con l'Empoli titolari insieme

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Moise Kean e Albert Gudmundsson insieme. Se con la Lazio c'era qualche dubbio circa la presenza della coppia dal primo minuto, domenica contro l'Empoli sarebbe una sorpresa non vedere i due davanti con la maglia da titolare insieme. Lo scrive il Corriere dello Sport-Stadio, sottolineando che l’ex Genoa e l’ex Juventus andranno a comporre il tandem che ha acceso la fantasia dei tifosi viola durante il mercato e che si è infiammata non appena il pallone ha cominciato a rotolare, grazie a Kean straripante e debordante con quattro reti segnate nelle prime sei partite disputate. E allora sì che l’attesa del rientro di Gudmundsson è diventata l’attesa per qualcuno e qualcosa che avrebbe potuto cambiare le sorti della Fiorentina.

Che Palladino riparta dalla difesa a tre o dalla linea a quattro, non sposterà il punto d’arrivo in attacco, che sarà quello di vedere Gudmundsson a supporto di Kean: il centravanti ovviamente riferimento offensivo, l’islandese un po’ centrocampista, molto trequartista per suggerire e per provarci, se poi a sua volta contando su un centrocampista avanzato (nel 3-4-2-1) o su due (nel 4-2-3-1), questa è una cosa che afferisce appunto alle scelte di formazione che farà l’allenatore viola contrapporsi tatticamente all’avversario. In ogni caso sarà una Fiorentina nuova, differente, spiccatamente offensiva se con i due esterni ai lati di Gudmundsson. Ma la novità vera rimarrà Gud e Kean insieme. Subito, per un nuovo inizio viola.